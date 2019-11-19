Почеттино провел встречу с руководством Тоттенхэма

Новости спорта:Аргентинец обсудил свое будущее с боссами лондонского клуба.

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино провел встречу с президентом клуба Дэниэлом Леви, чтобы обсудить текущую ситуацию и будущее клуба, сообщает издание The Telegraph.

"Шпоры" показывают неудачные результаты в АПЛ, и многие игроки желают смены тренера. Аргентинец провел встречу с Леви, чтобы обсудить его положение и возможные пути выхода из сложившейся ситуации.

В случае увольнения Почеттино Тоттенхэм будет обязан выплатить ему неустойку в размере 12,5 миллионов фунтов.

На данный момент лондонский клуб занимает 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков после 12 туров.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм может уволить Почеттино в случае поражения от Вест Хэма.