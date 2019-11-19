Турецкий гранд нацелился на лидера Динамо

Новости спорта:Лидер "Динамо" и один из ведущих игроков сборной Украины попал на радар стамбульского клуба.

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков входит в сферу интересов «Галатасарая».

За прогрессом 22-летнего футболиста в последнее время внимательно следят скауты стамбульского гранда, которые уже подготовили несколько отчетов по Цыганкову и предоставили их на рассмотрение руководству и главному тренеру команды Фатиху Териму.

Ожидается, что решение о возможных переговорах с «Динамо» по трансферу Цыганкова будет принять в ближайшее время, после того, как свой вердикт по игроку огласит Фатих Терим.

Виктор Цыганков был признан лучшим игроком сборной Украины в матче с Сербией по данным портала InStat. Кроме того, партнер Виктора по национальной команде Евгений Коноплянка выразил мнение, что Цыганкову как можно скорее стоит перебираться в Европу.