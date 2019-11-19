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Коноплянка оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020

Коноплянка оценил перспективы сборной Украины на Евро-2020
11:57 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Евгений Коноплянка в интервью журналу Футбол прокомментировал успех "желто-синих" в отборе к Евро-2020.

Полузащитник национальной команды Украины Евгений Коноплянка в интервью журналу Футбол прокомментировал успех "желто-синих" в отборе к Евро-2020.

"Болельщики требуют полуфинала? Конечно, я за максимальные цели и приветствую такую требовательность. Без высоких целей в спорте ничего нельзя достичь. Однако в то же время я за поэтапный подход. Наша первая задача — выход из группы! Это уже не отборочный этап, а финальная часть. Велика вероятность попадания в группу к Германии или Голландии. Так что шаг за шагом.

Чем сборная Шевченко-2019 отличается от сборной Шевченко-2017? Да всем! Другая команда, другие люди. Изменения произошли во всех структурах — тренерском штабе, игроках, поменялась футбольная философия.

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Мы не вышли на ЧМ из-за дефицита форвардов? Могу ответить на этот вопрос, но не считаю нужным. Я действующий игрок сборной и с моей стороны некорректно высказываться на эту тему. Вот закончу карьеру, тогда спросите, и я отвечу", - отметил Евгений.

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Сборная Украины, Футбол, Новости футбола, Евгений Коноплянка.
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