Итальянские гранды поборются за экс-капитана МЮ

Новости спорта:Крис Смоллинг попал в сферу интересов Интера и Ювентуса.

Защитник Манчестер Юнайтед Крис Смоллинг, на правах аренды выступающий за футбольную команду Рому, заинтересовал ФК Интер и ФК Ювентус, сообщает Corriere della Sera.

Футболист впечатляет в своем первом сезоне в итальянском футболе и уже стал ключевым исполнителем в команде Паулу Фонсеки.

Всего в нынешнем сезоне на счету Криса 10 матчей за Джаллоросси, в которых он отличился единственным голом.

Ранее стало известно, что Рома еще не выступала с официальным предложением для манкунианцев о выкупе центрбека, но в столице готовы на это пойти, если того пожелает сам футболист.