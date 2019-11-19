Цыганков может стать стамбульским "львом"

Новости спорта:Игрок Динамо Виктор Цыганков попал в сферу интересов турецкого Галатасарая.

Полузащитник киевского футбольного клуба “Динамо” и сборной Украины Виктор Цыганков попал в сферу интересов турецкого “Галатасарая”.

За прогрессом 22-летнего украинского футболиста в последнее время внимательно следят скауты стамбульского гранда, сообщает Sport.ua.

По информации турецкого издания Fotomac, скауты уже подготовили несколько отчетов относительно Виктора Цыганкова, которые предоставили на рассмотрение руководству и главному тренеру “Галатасарая” Фатиху Териму.

После вердикта наставника команды руководство примет окончательное решение. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

Напомним, Виктор Цыганков был признан лучшим игроком сборной Украины по футболу в матче с Сербией (2:2) по данным портала InStat.