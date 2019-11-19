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Цыганков может стать стамбульским "львом"

Цыганков может стать стамбульским "львом"
14:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Игрок Динамо Виктор Цыганков попал в сферу интересов турецкого Галатасарая.

Полузащитник киевского футбольного клуба “Динамо” и сборной Украины Виктор Цыганков попал в сферу интересов турецкого “Галатасарая”.

За прогрессом 22-летнего украинского футболиста в последнее время внимательно следят скауты стамбульского гранда, сообщает Sport.ua.

По информации турецкого издания Fotomac, скауты уже подготовили несколько отчетов относительно Виктора Цыганкова, которые предоставили на рассмотрение руководству и главному тренеру “Галатасарая” Фатиху Териму.

После вердикта наставника команды руководство примет окончательное решение. Ожидается, что это произойдет в ближайшее время.

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Напомним, Виктор Цыганков был признан лучшим игроком сборной Украины по футболу в матче с Сербией (2:2) по данным портала InStat.

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Сборная Украины, ФК Галатасарай, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Виктор Цыганков.
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