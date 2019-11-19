Отбор на Евро и товарищеские матчи: расписание трансляций 19 ноября

Сегодня, 19 ноября, состоятся как товарищеские встречи, так и заключительные матчи отбора на Евро-2020.
Расписание матчей 19 ноября/вторник
Товарищеские матчи
19:00 Хорватия - Грузия Футбол 1
19:00 Черногория - Беларусь Футбол 2
Чемпионат Европы 2020 Квалификация
Турнирная таблица • Календарь
группа C
21:45 Нидерланды - Эстония Футбол 2
21:45 Германия - Северная Ирландия Футбол 1
группа E
21:45 Уэльс - Венгрия
21:45 Словакия - Азербайджан
группа G
21:45 Польша - Словения
21:45 Латвия - Австрия
21:45 Северная Македония - Израиль
группа I
21:45 Бельгия - Кипр
21:45 Сан-Марино - Россия
21:45 Шотландия - Казахстан
Напомним, сборная Украины сыграла последний матч отбора против сербов (2:2), не проиграв ни одного матча в группе. Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября.