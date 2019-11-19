Отбор на Евро и товарищеские матчи: расписание трансляций 19 ноября

Новости спорта:Где и когда смотреть матчи сборных во вторник, 19 ноября.

Сегодня, 19 ноября, состоятся как товарищеские встречи, так и заключительные матчи отбора на Евро-2020.

Расписание матчей 19 ноября/вторник

Товарищеские матчи

19:00 Хорватия - Грузия Футбол 1

19:00 Черногория - Беларусь Футбол 2

Чемпионат Европы 2020 Квалификация

Турнирная таблица • Календарь

группа C

21:45 Нидерланды - Эстония Футбол 2

21:45 Германия - Северная Ирландия Футбол 1

группа E

21:45 Уэльс - Венгрия

21:45 Словакия - Азербайджан

группа G

21:45 Польша - Словения

21:45 Латвия - Австрия

21:45 Северная Македония - Израиль

группа I

21:45 Бельгия - Кипр

21:45 Сан-Марино - Россия

21:45 Шотландия - Казахстан

Напомним, сборная Украины сыграла последний матч отбора против сербов (2:2), не проиграв ни одного матча в группе. Жеребьевка Евро-2020 состоится 30 ноября.