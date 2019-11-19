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Украина вышла в елит-раунд отбора Евро-2020

Украина вышла в елит-раунд отбора Евро-2020
16:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Сборная Украины по футболу U19 сыграет в элит-раунде отбора Евро-2020.

Футболисты юношеской сборной Украины U19 (возраст игроков до 19 лет) победили команду Швеции (2:1) в квалификационном турнире чемпионата Европы-2020.

Мячи на стадионе "Йернваллен" шведского города Сандвикен забили Даниил Сикан (6-я и 43-я минуты) - в нашей команде; Джек Лане (71) - у хозяев.

В параллельной игре Словения разгромила Эстонию - 7:0.

Как информировало агентство, в предыдущих поединках подопечные Олега Кузнецова обыграли сверстников из Эстонии (4: 0) и разошлись миром со словенцами (1:1).

Таким образом, в елит-раунд отбора Евро-2020 вышли Украина и Словения.

Положение команд: Украина - 7 очков, Словения - 5, Швеция - 4, Эстония - 0.

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В елит-раунде отбора весной 2020 года сыграют две сильнейшие команды из каждой группы и лучшая среди сборных, которые займут третьи места. Финальная стадия пройдет в июле следующего года в Северной Ирландии.

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Сборная Украины, Евро, Футбол, Новости спорта, Новости футбола.
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