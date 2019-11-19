Серия А осталась без президента

Новости спорта:Президент Серии А Гаэтано Миччике подал в отставку.

Функционер решил покинуть должность из-за обвинений в нарушении регламента при его избрании 20 месяцев назад.

«Хочу объявить о своей немедленной отставке с поста президента Серии А. В сегодняшних газетах, распространили слухи о ходе расследования моего избрания 20 месяцев назад и его итогах. Считаю, их [слухи] неприемлемыми и требующими от меня такого решения», — цитирует Миччике La Gazzetta dello Sport.

Ранее президент Дженоа Энрико Прециози заявил, что Миччике был избран на должность президента Серии А с нарушением регламента. Это заявление стало поводом для расследования со стороны Федерации футбола Италии.

Отметим, что Миччике был избран президентом Серии А в марте 2018 года.