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Кто в сборной Украины Джокер?
22:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинский голкипер все чаще стал появляться в штрафной соперника.

Сборная Украины в последнем матче отбора на Евро-2020 против Сербии (2:2) в компенсированное время второго тайма сравняла счет и завершила 2019 год без поражений.

Защитник украинской команды Сергей Кривцов рассказал, что получилось реализовать в поединке против сербов и какие действия оставляли желать лучшего.

"Сначала мы не вошли в игру, у сербов было больше желания. Мы как-то сонно вышли. Гол нас разбудил, после гола начали уже контролировать мяч и игру, меньше ошибались в передачах. Было пару моментов, которые должны были реализовывать", - приводит слова Кривцова Espreso.TV.

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Стоит отметить, что вратарь Андрей Пятов на последних минутах матча с Сербией решился покинуть свои ворота и отправиться в штрафную соперника. Подобный трюк украинец исполнял в матче Лиги чемпионов против загребского Динамо, в ходе которого смог заработать пенальти для Шахтера.

"Видите, Пятов – наш джокер. Там заработал пенальти, сегодня пошел – и там опасный момент был. Почему нет? Если получается, мы будем только рады", - заявил Кривцов.

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Все по теме:

Сборная Украины, Сергей Кривцов, Андрей Пятов, Евро-2020, Новости футбола.
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