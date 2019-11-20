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Среда, 20.11.2019
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Отбор на Евро-2020: результаты матчей 19.11.19

Отбор на Евро-2020: результаты матчей 19.11.19
07:22 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Уэльс стал двадцатым участником футбольного Евро-2020.

В квалификации XVI чемпионата Европы по футболу определились 20 из 24-х участников финального турнира континентального первенства.

Обладателем последней прямой путевки по итогам завершившегося группового этапа отборочного турнира стала сборная Уэльса, которая обыграла в Кардиффе команду Венгрии (2:0) и со второго места в группе Е вышла на Евро-2020.

Результаты матчей вторника:

Россию могут не допустить на Евро-2020

группа С: Германия - Северная Ирландия - 6:1, Голландия - Эстония - 5:0;

Турнирное положение: Германия - 21 очко, Голландия - 19, Северная Ирландия - 13, Беларусь - 4, Эстония - 1;

группа I: Бельгия - Кипр - 6:1, Сан-Марино - Россия - 0:5, Шотландия - Казахстан - 3:1.

Турнирное положение: Бельгия - 30 очков, Россия - 24, Шотландия - 15, Кипр - 10, Казахстан - 10, Сан-Марино - 0;

группа G: Польша - Словения - 3:2, Латвия - Австрия - 1:0, Северная Македония - Израиль - 1:0.

Турнирное положение: Польша - 25 очок, Австрия - 19, Северная Македония - 14, Словения - 14, Израиль - 11, Латвия - 3;

группа Е: Словакия - Азербайджан - 2:0, Уэльс - Венгрия - 2:0.

Турнирное положение: Хорватия - 17 очков, Уэльс - 14, Словакия - 13, Венгрия - 12, Азербайджан - 1.

На Евро-2020 уже вышли: Австрия, Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Голландия, Польша, Португалия, Россия, Турция, Украина, Уэльс, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция.

Судьба четырех дополнительных путевок в финальный турнир определится в марте. В стыковых матчах сыграют 16 лучших представителей групп Лиги наций УЕФА из числа тех, кто не пробился в финальную стадию через Европейскую квалификацию.

Стыковые матчи (жеребьевка 22 ноября) пройдут в формате четырех отдельных турниров плей-офф.

Путь A: Исландия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния

Путь B: Босния и Герцеговина, Словакия, Ирландия, Северная Ирландия

Путь C: Шотландия, Норвегия, Сербия, Болгария/Израиль/Венгрия/Румыния

Путь D: Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь.

Судьбу сборных Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии решит жеребьевка. Одна из них займет место в Пути С, три другие - в Пути А.

Жеребьевка финального турнира Евро-2020 состоится 30 ноября в Бухаресте (Румыния). Матчи XVI чемпионата Европы пройдут в 12 городах континента с 12 июня по 12 июля 2020 года.

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Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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