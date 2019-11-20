Бельгия выиграла все матчи в отборе на Евро-2020, в последнем туре досталось Кипру (Видео)

Новости спорта:Смотреть видеообзор матча отбора на чемпионат Европы-2020 Бельгия - Кипр.

В матче заключительного тура отборочного цикла на чемпионат Европы-2020 сборная Бельгии на своем поле крупно обыграла команду Кипра.

Интересно, что хозяева пропустили первыми в этой игре, после того как удалось отличиться Николасу Иоанну. Но еще до перерыва бельгийцы не только сравняли счет, но и вышли вперед: дважды забил Кевин Де Брейне, также голами отметились Кристиан Бентеке и Янник Карраско.

А уже после перерыва бельгийцы довели дело до разгрома. Сначала Кипрос Христофору забил в свои ворот, а затем Бентеке оформил дубль.

Таким образом, Бельгия набрала максимальные 30 очков в группе и вышла на Евро-2020 с первого места. У Кипра 10 очков и 4 позиция.