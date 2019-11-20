Будет непросто: определился первый соперник Украины на Евро-2020

Новости спорта:Сборная Украины узнала имя первого соперника в финальном турнире.

Завершились заключительные поединки группового этапа отборочного цикла на Евро-2020.

По результатам матчей в группе С сборная Нидерландов заняла второе место, что автоматически делает "оранжевых" соперниками сборной Украины в группе на чемпионате Европы-2020 еще до жеребьевки финальной части турнира.

Видеообзор последнего матча Нидерландов в отборочном цикле против команды Эстонии 5:0:

Напомним, что по результатам отбора наша сборная заняла первое место, что позволило ей быть сеяной из первой корзины при жеребьевке. Также потенциальным соперником "сине-желтых" может стать команда Румынии, но для этого им надо выиграть плей-офф раунд Лиги Наций.

Напомним, что жеребьевка Евро-2020 состоится в Бухаресте 30 ноября 2019 года.