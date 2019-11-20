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Рекорд Клозе побит: Гнабри феерит за Германию (Видео)

Рекорд Клозе побит: Гнабри феерит за Германию (Видео)
09:23 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Полузащитник Серж Гнабри побил рекорд легендарного Мирослава Клозе.

Накануне сборная Германии переиграла команду Северной Ирландии, отметившись в воротах соперника сразу шестью голами.

Ровно половину из них на свой счет записал вингер мюнхенской Баварии Серж Гнабри.

Для Гнабри третий мяч в этом поединке стал уже тринадцатым в общей сложности в футболке сборной Германии. При этом, футболист провел лишь свой 13-й матч.

Показатель в 13 голов за 13 первых матчей — рекордный для немецкой команды. Ранее лучшим был Мирослав Клозе, который в первых 13 матчах за сборную отличился 11-ю голами.

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Германия - Северная Ирландия 6:1

Голы: Гнабри, 19, 47, 60, Горецка, 43, 73, Брандт, 90+1 — Смит, 7

Германия: тер Штеген — Клостерманн (Штарк, 65), Джан, Та, Хектор — Киммих, Кроос — Горецка (Сердар, 73), Гюндоган, Брандт — Гнабри (Амири, 80)

Северная Ирландия: Пикок-Фаррелл — Макнейр (Бойс, 77), Кэткарт, Флэнаган — Смит, К. Эванс (Маклафлин, 65), Дэвис, Севилл, Фергюсон — Томпсон, Мадженнис (Лейвери, 83)

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Все по теме:

Сборная Германии, Мирослав Клозе, Футбол, Новости футбола, Серж Гнабри, Отбор на Евро-2020, Германия - Северная Ирландия.
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