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"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм

"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
09:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Слухи о назначении Жозе Моуриньо в лондонский клуб официально подтвердились.

Руководство Тоттенхэма назначило новым главным тренером клуба Жозе Моуринью. Об этом сообщила пресс-служба "шпор".

Лондонский клуб заключил с португальским специалистом контракт до конца сезона-2022/23.

"Я рад присоединиться клубу с таким большим наследием и такими страстными болельщиками. Меня интересует и главная команда, и Академия. Работа с этими игроками - вот что меня привлекло в этом клубе", - заявил 56-летний Моуринью.

Моуринью сменил в Тоттенхэме аргентинца Маурисио Почеттино, которого уволили накануне. Первый свой поединок в качестве наставника лондонской команды Жозе проведет с Вест Хэмом в гостях.

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Напомним, Тоттенхэм стал третьим английским клубом для Моуринью. Португалец уже возглавлял Челси и Манчестер Юнайтед. При этом, именно манкунианский клуб был последним местом работы Жозе.

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ФК Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Футбол, АПЛ, Новости футбола.
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