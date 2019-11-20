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Социальный проект Шахтера признан лучшим в Европе

Социальный проект Шахтера признан лучшим в Европе
10:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Шахтер

Новости спорта:В Барселоне состоялась 13 конференция European Football for Development Network (EFDN), во время которой был определен лучший социальный проект в Европе.

Победителем конкурса More than Football Award 2019 был признан проект Shakhtar Social “Давай, играй!”, сообщает пресс-служба ФК “Шахтер”.

Социальный проект “Шахтера” реализуется совместно с ДТЭК и при поддержке UEFA Foundation for Children. На данный момент около 4 500 детей от 7 до 12 лет бесплатно занимаются футболом с тренерами на 66 площадках в 33 городах Украины.

Всего в конкурсе принимали участие около 40 клубов континента, но в шорт-лист претендентов на победу вошли только 4: лондонский “Челси”, итальянский “Ювентус”, шотландский “Рейнджерс” и донецкий “Шахтер”.

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Вручение награды состоялось 19 ноября на стадионе “Камп Ноу” в Барселоне. Для “Шахтера” эта победа стала уже второй в истории. В 2012 году проект “Сиротству - нет!” также получил награду как лучший социальный проект Европы по версии Европейской клубной ассоциации (ECA).

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, EFDN, European Football for Development Network.
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