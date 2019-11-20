Президент Тоттенхэма рассказал подробности переговоров с Моуринью

Новости спорта:Даниэль Леви начал вести переговоры о назначении Жозе Моуриньо главным тренером команды месяц назад.

По информации Sky Sports, президент Тоттенхэма Даниэль Леви начал вести переговоры о назначении Жозе Моуриньо главным тренером команды месяц назад, 19 октября.

Такое решение Леви принял после ничьей Шпор с аутсайдером английской Премьер-лиги Уотфордом (1:1).

По данным источника, помог осуществить сделку по приглашению Моуриньо агент Пини Захави, с которым президент Тоттенхэма и начал вести переговоры в октябре. Именно израильтянин настоял на назначении португальца главным тренером Шпор.

На прошлой же неделе Леви встретился непосредственно с Моуриньо — стороны обсудили вопросы нынешней комплектации команды, стиля игры и будущей трансферной кампании.

Сегодня Моуриньо подписал контракт с Тоттенхэмом до конца сезона 2022/23. Во главе лондонцев он сменил уволенного вчера Маурисио Почеттино.

Первый матч под руководством Моуриньо Тоттенхэм проведет в субботу. В лондонском дерби Шпоры сыграют против Вест Хэма.