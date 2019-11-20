"Позор": лидер сборной Бельгии возмущен организацией Евро-2020

Новости спорта:Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне выразил недовольство тем, что 3 соперника его национальной команды в групповом этапе Евро-2020 уже известны.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брейне выразил недовольство тем фактом, что соперники его команды по групповому этапу Евро-2020 известны еще до старта жеребьевки.

«Это позор. Турнир похож на фальшивку. Футбол все больше становится бизнесом», — приводит слова Де Брейне hln.be.

Сборная Бельгии сыграет в группе B, где ее соперниками будут Дания, Россия, а также Уэльс или Финляндия.

Бельгия вышла на чемпионат Европы с первого места в своей отборочной группе, выиграв все десять матчей.

Жеребьевка финальной части континентального первенства состоится 30 ноября в Бухаресте.