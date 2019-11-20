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"Позор": лидер сборной Бельгии возмущен организацией Евро-2020
16:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне выразил недовольство тем, что 3 соперника его национальной команды в групповом этапе Евро-2020 уже известны.

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брейне выразил недовольство тем фактом, что соперники его команды по групповому этапу Евро-2020 известны еще до старта жеребьевки.

«Это позор. Турнир похож на фальшивку. Футбол все больше становится бизнесом», — приводит слова Де Брейне hln.be.

Сборная Бельгии сыграет в группе B, где ее соперниками будут Дания, Россия, а также Уэльс или Финляндия.

Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины

Бельгия вышла на чемпионат Европы с первого места в своей отборочной группе, выиграв все десять матчей.

Жеребьевка финальной части континентального первенства состоится 30 ноября в Бухаресте.

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии, Новости футбола, Кевин Де Брейне.
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