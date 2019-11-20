"Позор": лидер сборной Бельгии возмущен организацией Евро-2020

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Бельгии Кевин Де Брейне выразил недовольство тем фактом, что соперники его команды по групповому этапу Евро-2020 известны еще до старта жеребьевки.
«Это позор. Турнир похож на фальшивку. Футбол все больше становится бизнесом», — приводит слова Де Брейне hln.be.
Сборная Бельгии сыграет в группе B, где ее соперниками будут Дания, Россия, а также Уэльс или Финляндия.
Бельгия вышла на чемпионат Европы с первого места в своей отборочной группе, выиграв все десять матчей.
Жеребьевка финальной части континентального первенства состоится 30 ноября в Бухаресте.