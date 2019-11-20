"Будем смотреть в процессе": Санжар рассказал о ситуации с лазаретом Карпат

Новости спорта:Роман Санжар рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем очередного тура УПЛ против донецкого Олимпика.

Главный тренер Карпат Роман Санжар рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем очередного тура УПЛ против донецкого Олимпика. По словам коуча львовян, Карпатам не смогут помочь в этой игре нападающий Алексей Гуцуляк и защитник Александр Кучер.

«Некоторые футболисты имеют микротравмы, однако работают в общей группе. Гуцуляк и Кучер также тренируются, правда, только по индивидуальной программе. Смогут ли они сыграть в этом году? Все зависит от того, будут ли их беспокоить травмы. Тогда будем анализировать его кондиции в тренировочном процессе», — цитирует слова Санжара официальный сайт Карпат.

«Фран Войкович? Все зависит от него самого. Я обращаю внимание на работу каждого игрока в тренировочном процессе и делаю соответствующие выводы. Я рассчитываю на Франа и рассматриваю его, как игрока основной обоймы. Да, у него были повреждения, возможно, из-за этого он частично проигрывает конкуренцию. Хотя, к примеру, в матче против Мариуполя он довольно-таки неплохо вошел в игру».

«Марвин Мартинс выглядел лучше на старте сезона. Однако на него влияет вызов в сборную Люксембурга. В последнее время он трижды вызывался под знамя свое сборной, но не имел стабильной игровой практики. Тот же Халл выходил против Сербии, а вот с Марвином иная ситуация. В это же время остальная команда работает во Львове, получает нагрузку и находится в оптимальной форме. Мартинс же пропускает этот период и не участвует в матчах».

Роман Санжар возглавил Карпаты в начале сентября, заменив в команде Александра Чижевского. До этого тренер работал в течение пяти лет с донецким Олимпиком.

Александр Кучер в текущем сезоне провел лишь одну игру в футболке зенено-белых. Мартинс провел 13 поединков за Карпаты, отметившись 1 голом, Войкович сыграл 11 матчей и отметился одним забитым мячом, у Гуцуляка — 9 матчей и 1 гол.

Карпаты идут на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Украины. В следующем туре 24 ноября львовский клуб сыграет против Олимпика.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Карпатам грозит трансферный бан за невыплату 2 миллионов евро Севилье по трансферу полузащитника Хорхе Карраскаля.