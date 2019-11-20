Лидер Боруссии Д намерен уйти из клуба

Новости спорта:Марио Гетце намерен покинуть клуб в конце нынешнего сезона.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце намерен покинуть клуб в конце нынешнего сезона, информирует sportbild.bild.de.

Контракт 27-летнего игрока со Шмелями рассчитан до лета 2020 года, продлевать его он не хочет.

Гетце начинал карьеру в Боруссии и выступал за первую команду дортмундцев с 2009 по 2013 год после чего перешел в Баварию. В Мюнхене Марио провел три года, а затем вернулся в Дортмунд.

В этом сезоне Гетце сыграл в 11 матчах за Боруссию, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

В следующем туре чемпионата Германии Боруссия в Дортмунде сыграет с Падерборном