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Лидер Боруссии Д намерен уйти из клуба

Лидер Боруссии Д намерен уйти из клуба
16:47 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Марио Гетце намерен покинуть клуб в конце нынешнего сезона.

Полузащитник дортмундской Боруссии Марио Гетце намерен покинуть клуб в конце нынешнего сезона, информирует sportbild.bild.de.

Контракт 27-летнего игрока со Шмелями рассчитан до лета 2020 года, продлевать его он не хочет.

Гетце начинал карьеру в Боруссии и выступал за первую команду дортмундцев с 2009 по 2013 год после чего перешел в Баварию. В Мюнхене Марио провел три года, а затем вернулся в Дортмунд.

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В этом сезоне Гетце сыграл в 11 матчах за Боруссию, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

В следующем туре чемпионата Германии Боруссия в Дортмунде сыграет с Падерборном

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Все по теме:

Бундеслига, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Марио Гетце.
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