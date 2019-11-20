Экс-звезда Барселоны Вилья назвал лучшего форварда мира

Новости спорта:Давид Вилья считает форварда Тоттенхэма Харри Кейна лучшим в своем амплуа.

Нападающий Давид Вилья, который ранее сообщил о завершении карьеры, сказал, что считает форварда Тоттенхэма Харри Кейна лучшим в своем амплуа.

"Кейн — лучший нападающий в футболе на сегодняшний день. Он великолепен практически во всем, что он делает, он один из кандидатов на получение золотой бутсы на Евро-2020".

"Я знаю, что в этом году у Тоттенхэма не все так хорошо, и я не могу сказать, какое будущее будет у Кейна. Он будет хорошим игроком, где бы он не играл. Он сумеет показать свой талант в других чемпионатах", — цитирует Вилью Daily Mail.

К слову, в стане "шпор" произошли большие изменения — команду возглавил новый тренерский штаб во главе с Жозе Моуриньо.