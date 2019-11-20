Мальме - Динамо: какие цены билетов на матч для украинских фанатов

Новости спорта:Динамо на официальном сайте сообщило о старте продаж билетов на матч против Мальме.

Динамо на официальном сайте сообщило о старте продаж билетов на выездной матч группового раунда Лиги Европы против Мальме.

Билеты на шведскую встречу обойдутся желающим в 22 евро и доступны для приобретения в офисе динамовского фан-клуба в Киеве. Также у стадиона для гостевых болельщиков будет работать отдельная касса.

Напомним, первый матч Динамо и Мальме на Олимпийском завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

В пятом туре группового раунда Лиги Европы команды сыграют в четверг, 28 ноября.

По итогам четырех стартовых туров Лиги Европы вице-чемпион Украины набрал 6 очков и делит первое место в группе с Копенгагеном.