Вперед, старина: Ибрагимович близок к возвращению в Милан

Новости спорта:Переговоры продолжатся в ближайшие несколько дней.

Милан обсуждал с известным футбольным агентом Мино Райолой возможность возвращения в итальнский клуб нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает портал авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Россонери заинтересованы в подписании контракта со шведом и хотят знать, как оценивает такую возможность сам футболист. В ближайшие дни стороны продолжат переговоры.

Милан — один из клубов, в которые провожают Златана. Также в Италии форвардом интересуется Болонья, говорилось и о его возможном переходе в австралийский чемпионат.

В ноябре Ибрагимович объявил, что не будет продлевать истекающий в декабре контракт с Лос-Анджелес Гэлакси, за который выступал с марта 2018 года.