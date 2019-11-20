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Вперед, старина: Ибрагимович близок к возвращению в Милан

Вперед, старина: Ибрагимович близок к возвращению в Милан
19:13 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта:Переговоры продолжатся в ближайшие несколько дней.

Милан обсуждал с известным футбольным агентом Мино Райолой возможность возвращения в итальнский клуб нападающего Златана Ибрагимовича, сообщает портал авторитетного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Россонери заинтересованы в подписании контракта со шведом и хотят знать, как оценивает такую возможность сам футболист. В ближайшие дни стороны продолжат переговоры.

Милан — один из клубов, в которые провожают Златана. Также в Италии форвардом интересуется Болонья, говорилось и о его возможном переходе в австралийский чемпионат.

МЮ нужен форвард из клуба экс-наставника Шахтера

В ноябре Ибрагимович объявил, что не будет продлевать истекающий в декабре контракт с Лос-Анджелес Гэлакси, за который выступал с марта 2018 года.

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ФК Милан, Футбол, МЮ, Мино Райола, Новости футбола.
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