Наставник Болоньи Михайлович прошел очередной курс химиотерапии

Новости спорта:Синиша Михайлович продолжает свое лечение. На данный момент у 50-летнего серба за спиной три этапа химиотерапии.

Главный тренер Болоньи Синиша Михайлович продолжает свое лечение. На данный момент у 50-летнего серба за спиной три этапа химиотерапии.

По сообщениям Football Italia, тренер сегодня, 20 ноября, был выписан из больницы, где и проходил очередной курс, направленный на борьбу с лейкемией.

Напомним, Синиша Михайлович в июле этого года объявил о страшном недуге, который его застал. Тем не менее наставник не захотел уходить из своей профессиональной сферы, продолжив заниматься тренерской деятельностью в Болонье.

Михайлович по разрешению врачей присутствовал на нескольких матчах своей команды, а также огромное количество времени уделяет своему коллективу за счет видеосвязи в момент, когда находится на лечении.