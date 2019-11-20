Крауч: Боссы Тоттенхэма должны были поставить памятник Почеттино

Новости спорта:Футболиста удивило решение руководства "шпор".

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч выразил свое мнение по решению боссов Тоттенхэма уволить главного тренера Маурисо Почеттино.

"Меня не только удивило решение боссов "шпор", меня оно взбесило. Понимаю, результаты команды не радовали руководство и фанатов. Но аргентинец не потерял свою хватку.

Стоит вспомнить, что летом Почеттино вывел Тоттенхэм в финал лиги чемпионов. Боссы Тоттенхэма должны были поставить памятник ему за это.

Ему показали на дверь. Я из-за этого в ужасе. Думаю, они точно пожалеют", - сказал Крауч в интервью Daily Mail.

Напомним, на посту главного тренера Тоттенхэма Маурисио Почеттино заменил португалец Жозе Моуринью.