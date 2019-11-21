Селтик намерен выставить Шведа на трансфер

Новости спорта:Украинец не может заиграть в Шотландии.

Нападающий шотландского Селтика и сборной Украины Марьян Швед может покинуть клуб уже в зимнее межсезонье. Об этом сообщает The Scotsman.

Издание составило рейтинг из футболистов которые будут себе искать новый клуб уже зимой.

Компанию украинскому форварду составят: Одсонн Эдуард, Кэлвин Миллер, Эбу Куасси, Скотт Синклер, Льюис Морган, Кристофер Аер, Джек Хендри, Крейг Гордон и Конор Хазард.

Также, журналисты сообщают, что наиболее вероятна для Шведа аренда, в которой украинец наберется опыта.

В текущем сезоне Швед провел за Селтик 2 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Напомним, Марьян Швед лишь в октябре дебютировал в Премьер-Лиге Шотландии.