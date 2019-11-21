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Селтик намерен выставить Шведа на трансфер

Селтик намерен выставить Шведа на трансфер
07:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинец не может заиграть в Шотландии.

Нападающий шотландского Селтика и сборной Украины Марьян Швед может покинуть клуб уже в зимнее межсезонье. Об этом сообщает The Scotsman.

Издание составило рейтинг из футболистов которые будут себе искать новый клуб уже зимой.

Компанию украинскому форварду составят: Одсонн Эдуард, Кэлвин Миллер, Эбу Куасси, Скотт Синклер, Льюис Морган, Кристофер Аер, Джек Хендри, Крейг Гордон и Конор Хазард.

Также, журналисты сообщают, что наиболее вероятна для Шведа аренда, в которой украинец наберется опыта.

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В текущем сезоне Швед провел за Селтик 2 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол.

Напомним, Марьян Швед лишь в октябре дебютировал в Премьер-Лиге Шотландии.

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Сборная Шотландии, Футбол, ФК Селтик, Новости футбола, Марьян Швед, Крейг Гордон, Одсонн Эдуард, Кэлвин Миллер, Эбу Куасси, Скотт Синклер, Льюис Морган, Кристофер Аер, Джек Хендри.
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