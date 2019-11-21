Полузащитник Ювентуса хочет сменить клуб: названы претенденты

Новости спорта:Эмре Джан выразил сомнение, что продолжит выступать за Ювентус.

Полузащитник Ювентуса и сборной Германии Эмре Джан выразил сомнение, что продолжит выступать за итальянский клуб.

«Я все еще игрок Ювентуса. Очевидно, что я не удовлетворен ситуацией, но я продолжаю давить на газ и работаю на 100% на каждой тренировке.

Я пытаюсь изменить свою ситуацию, ни один игрок не может быть счастлив, когда он не играет. Такова моя ситуация в Турине прямо сейчас. Зимой мне придется подумать о том, что имеет для меня наибольшее значение. Конечно, я вижу себя в Ювентусе, но эта ситуация должна измениться», – цитирует Джана corrieredellosport.it.

Напомним, что в нынешнем сезоне Джан сыграл лишь 4 матча за черно-белых, не отметившись активными действиями. До сезона 2018/19 25-летний хавбек выступал за Ливерпуль.