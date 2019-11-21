СМИ: футболисты Реала позитивно отреагировали на назначение Моуриньо

Новости спорта:Жозе Моуринью стал главным тренером лондонского Тоттенхема, футболисты Реала очень обрадовались.

По информации Sport, когда португалец Жозе Моуринью стал главным тренером лондонского Тоттенхема, футболисты Реала очень обрадовались.

В свете того, что Жозе был свободен а результаты "сливочных" не всегда радовали фанатов, то португалец был одним из вариантов смены Зинедина Зидана.

Напомним, что ранее Моуринью стоял у руля Реала с 2010 по 2013 года, он выиграл с командой Ла Лигу и Кубок Испании, однако поругался с лидерами команды. В частности. у него не задались отношения. с Серхио Рамосом и Икером Касильясом.

Отметим, Моуринью провел первую тренировку в Тоттенхэме.