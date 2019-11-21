Футболист сборной Украины выразил желание вернуться в Крым

Новости спорта:Александр Караваев, который ранее выступал в Севастополе, высказался касательно своего крымского периода карьеры.

Крайний защитник киевского Динамо Александр Караваев, который ранее выступал в Севастополе, высказался касательно своего крымского периода карьеры.

"Чем запомнился Севастополь? Отличные воспоминания, это мой первый профессиональный клуб. У меня осталось много друзей из Севастополя - Игорь Литовка, Вова Танчик, Вова Коваль, Андрей Кива. С Русланом Малиновским до Севастополя был знаком.

Хотел бы поехать в Крым, навестить друзей? Да, я провел там определенное количество времени, у меня остались друзья в Крыму. С руководителем Севастополя остались хорошие отношение, с ним тоже хотелось бы увидеться", - приводит слова игрока клубный сайт Динамо.

Ранее Караваев рассказал, что изменилось в Динамо после прихода Михайличенко.