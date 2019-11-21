Первые решения Моуриньо в Тоттенхэме: Жозе обратился к президенту клуба

Новости спорта:Жозе Моуринью попросил боссов клуба не продавать нападающего команды Харри Кейна.

Новоиспеченный наставник Тоттенхэма Жозе Моуринью попросил боссов клуба не продавать нападающего команды Харри Кейна, утверждает The Telegraph.

Тренер считает, что для успеха "шпорам" совсем не обязательно тратить большие суммы, имея такого игрока как Кейн. Португалец уже поговорил с президентом клуба Дэниелом Леви на этот счет.

Моуринью желает попросить у самого форварда остаться на один полноценный сезон, дабы доказать, что "шпорам" под силу завоевывать большие титулы. Отметим, что контракт Кейна рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, игроки Реала довольны, что Моуринью не станет их тренировать.