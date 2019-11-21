Наставник Олимпика назвал главные проблемы украинского футбола

Новости спорта:Испанских специалистов Висенте Гомес назвал две проблемы украинских футболистов.

Главный тренер донецкого "Олимпика" Висенте Гомес назвал две проблемы украинских футболистов, которые он увидел, когда только начал работать (тогда еще в киевском "Динамо").

Тренер отметил, что футболисты "Динамо" являются техническими.

"Некоторые были очень быстрыми, другие - сильными. Но все имели хорошие навыки", - констатировал испанец.

Наибольшей их проблемой было то, что они не думали о самой игре - как ее строить, о структуре, как улучшать и развивать себя.

Все время они смотрели на мяч, отдавали пас и бежали, несмотря на поле. Это была самая большая проблема, с которой я столкнулся, когда работал с молодежью.

Еще Висенте заметил, что большинство игроков считали атаку важнее, чем защиту.

Я не понимаю, почему. Для меня эти компоненты одинаково важны. Украинским футболистам надо добавить в компоненте понимания игры. Я объяснял молодежи, что оборона - это не только то, что позади. А благодаря правильной игре в защите можно гораздо лучше атаковать.