Диего Коста получил серьезную травму: сколько пропустит испанец

Новости спорта:Форвард Атлетико Диего Коста будет прооперирован

Нападающий Атлетико Диего Коста будет прооперирован, сообщает Marca. Ранее у форварда диагностировали грыжу межпозвоночного диска.

Коста ездил в Бразилию за консультацией с врачом, которому доверяет. Нападающий пытался избежать хирургического вмешательства, однако ему придется перенести операцию.

На восстановление игроку понадобиться три месяца. Коста, вероятно, вернется в феврале.

В нынешнем сезоне Коста провел 15 матчей за Атлетико, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Атлетико идет на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги, уступая лидеру чемпионата Испании Барселоне одно очко. В следующем туре 23 ноября Матрасники на выезде сыграют против Гранады.