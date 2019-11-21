Шок: Роналду может покинуть Ювентус

Новости спорта:Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб, сообщает The Sun и цитирует испанского журналиста Эдуардо Инду.

«Криштиану может покинуть «Ювентус» по окончании этого сезона, если они не выиграют Лигу чемпионов. Он отправился в Турин с целью выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом, но всё осложняется.

«Ювентус» хочет купить Поля Погба и Килиана Мбаппе. Это будет трудно, особенно в случае с Мбаппе. Из-за ограничений по зарплате клубу придется расстаться с Роналду, чтобы купить этих игроков. Так что его уход вполне вероятен».

Напомним, Роналду сыграл тайную свадьбу со своей девушкой. Также португалец хочет пригласить игроков «Ювентуса» на командный ужин.