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Шок: Роналду может покинуть Ювентус

Шок: Роналду может покинуть Ювентус
12:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть туринский клуб, сообщает The Sun и цитирует испанского журналиста Эдуардо Инду.

«Криштиану может покинуть «Ювентус» по окончании этого сезона, если они не выиграют Лигу чемпионов. Он отправился в Турин с целью выиграть Лигу чемпионов с третьим клубом, но всё осложняется.

«Ювентус» хочет купить Поля Погба и Килиана Мбаппе. Это будет трудно, особенно в случае с Мбаппе. Из-за ограничений по зарплате клубу придется расстаться с Роналду, чтобы купить этих игроков. Так что его уход вполне вероятен».

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Напомним, Роналду сыграл тайную свадьбу со своей девушкой. Также португалец хочет пригласить игроков «Ювентуса» на командный ужин.

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Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
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