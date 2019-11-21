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"Самая большая мечта": Пике рассказал, когда закончит карьеру

"Самая большая мечта": Пике рассказал, когда закончит карьеру
12:52 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Капитан Барселоны Жерар Пике рассказал, когда планирует закончить карьеру.

Многолетний лидер защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что каталонский клуб будет последним в его карьере.

Также 32-летний испанец намекнул, что может завершить карьеру после истечения текущего контракта с «Барселоной», который рассчитан до 2022 года.

«Я всегда это говорил, моей последней командой будет «Барселона». У меня нет абсолютно никакого намерения носить футболку какого-либо другого клуба, ведь я играю в футбол в основном потому, что был клубе всю свою жизнь. Для меня тот факт, что я играю за «Барсу», — самая большая мечта, моей единственной мечтой в детстве было носить футболку «Барсы».

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Пока чувствую себя сильным и готовым, я буду носить футболку «Барсы», как только это закончится, я уйду из футбола. Контракты нужно выполнять, потому я собираюсь выступать за команду до 2022 года, но у меня нет шара предсказаний, и я не знаю, смогу ли я это сделать. Если я увижу, что теряю важность, что не играю на должном уровне, у меня не будет проблем с тем, чтобы уйти раньше. Я думаю, что этого не произойдет, потому что я знаю себя: я смогу дотянуть до 2022 года, но вы никогда не можете знать наверняка», - сказал Пике.

 

 

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ФК Барселона, Футбол, Жерар Пике, Новости футбола.
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