Новости спорта:Шмели не стали менять технического спонсора и продолжили контракт с Puma.

Боруссия Дортмунд продлила контракт с техническим спонсором клуба компанией Puma, сообщает официальный сайт Шмелей. Новое соглашение рассчитано до 2028 года, а его детали не разглашаются.

Предыдущее соглашение Боруссии Д с Puma было рассчитано до 2022 года, клуб зарабатывал 9 миллионов евро в год. Шмели начали сотрудничество с Puma семь лет назад.

Боруссия Д идет на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков в 11 турах. Отставание Шмелей от лидера чемпионата Германии Боруссии Менхенгладбах составляет шесть очков.

В следующем туре 22 ноября Боруссия Д дома примет Падерборн.