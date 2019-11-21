Боруссия Д продлила контракт с именитым спонсором

Боруссия Дортмунд продлила контракт с техническим спонсором клуба компанией Puma, сообщает официальный сайт Шмелей. Новое соглашение рассчитано до 2028 года, а его детали не разглашаются.
Предыдущее соглашение Боруссии Д с Puma было рассчитано до 2022 года, клуб зарабатывал 9 миллионов евро в год. Шмели начали сотрудничество с Puma семь лет назад.
Боруссия Д идет на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков в 11 турах. Отставание Шмелей от лидера чемпионата Германии Боруссии Менхенгладбах составляет шесть очков.
В следующем туре 22 ноября Боруссия Д дома примет Падерборн.