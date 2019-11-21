Скачать
Четверг, 21.11.2019
Топ-клубы Европы заинтересовались лидером Динамо
Топ-клубы Европы заинтересовались лидером Динамо
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
Биатлон может измениться до неузнаваемости
Биатлон может измениться до неузнаваемости

Боруссия Д продлила контракт с именитым спонсором

Боруссия Д продлила контракт с именитым спонсором
13:01 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Шмели не стали менять технического спонсора и продолжили контракт с Puma.

Боруссия Дортмунд продлила контракт с техническим спонсором клуба компанией Puma, сообщает официальный сайт Шмелей. Новое соглашение рассчитано до 2028 года, а его детали не разглашаются.

Предыдущее соглашение Боруссии Д с Puma было рассчитано до 2022 года, клуб зарабатывал 9 миллионов евро в год. Шмели начали сотрудничество с Puma семь лет назад.

Боруссия Д идет на шестом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 19 очков в 11 турах. Отставание Шмелей от лидера чемпионата Германии Боруссии Менхенгладбах составляет шесть очков.

"Самая большая мечта": Пике рассказал, когда закончит карьеру

В следующем туре 22 ноября Боруссия Д дома примет Падерборн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Puma.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Хочу на Евро-2020": экс-форвард Зари сменил гражданство
02 Селтик намерен выставить Шведа на трансфер
03 Моуриньо подвел итоги первой тренировки в Тоттенхэме
04 Нурмагомедова отстранили от боев в UFC
05 Моуриньо провел первую тренировку во главе Тоттенхэма
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь