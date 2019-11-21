Футболист Реала получил необычную травму

Новости спорта:Мадридский гранд из-за повреждения потерял еще одного игрока.

Полузащитник Реала Лукас Васкес из-за травмы не поможет команде в ближайших матчах, сообщает официальный сайт клуба.

Вингер получил перелом пальца левой ноги. Сроки восстановления Васкеса не сообщаются.

В нынешнем сезоне 28-летний испанец сыграл в 9 матчах за Реал. На счету Васкеса один гол и одна результативная передача.

Ранее Реал из-за травмы колена потерял полузащитника Хамеса Родригеса. В лазарете Бланкос остается также и хавбек Марко Асенсио.

Реал идет на втором месте в Ла Лиге, уступая лидеру чемпионата Испании Барселоне по разнице забитых и пропущенных голов. В следующем туре 23 ноября Бланкос дома примут Реал Сосьедад.