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Футболист Реала получил необычную травму

Футболист Реала получил необычную травму
13:21 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мадридский гранд из-за повреждения потерял еще одного игрока.

Полузащитник Реала Лукас Васкес из-за травмы не поможет команде в ближайших матчах, сообщает официальный сайт клуба.

Вингер получил перелом пальца левой ноги. Сроки восстановления Васкеса не сообщаются.

В нынешнем сезоне 28-летний испанец сыграл в 9 матчах за Реал. На счету Васкеса один гол и одна результативная передача.

Ранее Реал из-за травмы колена потерял полузащитника Хамеса Родригеса. В лазарете Бланкос остается также и хавбек Марко Асенсио.

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Реал идет на втором месте в Ла Лиге, уступая лидеру чемпионата Испании Барселоне по разнице забитых и пропущенных голов. В следующем туре 23 ноября Бланкос дома примут Реал Сосьедад.

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Лукас Васкес.
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