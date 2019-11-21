Тайсон получил наказание за неприличный жест в адрес фанатов Динамо

Новости спорта:Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать полузащитника Шахтера Тайсона на один матч.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать полузащитника Шахтера Тайсона на один матч за неприличный жест в сторону болельщиков Динамо в поединке 14-го тура Favbet Лиги. Еще на два матча бразилец дисквалифицирован условно.

По информации Sport Arena, решение дисквалифицировать хавбека только на один матч было принято в связи с тем, что действия Тайсона были спровоцированы расистскими оскорблениями со стороны болельщиков Динамо. Также сыграло свою роль обращение Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) с просьбой отменить красную карточку.

Тайсон в матче против Динамо (1:0) получил прямую красную карточку за то, что показал средний палец фан-сектору Динамо. Бразилец эмоционально отреагировал на проявления расизма на гостевом секторе стадиона ОСК Металлист.

Такое же наказание получил голкипер Карпат Олег Кудрик, выступающий за львовский клуб на правах аренды из Шахтера. Вратарь также показал неприличный жест в сторону трибун в матче против Мариуполя (2:2).

В нынешнем сезоне Тайсон провел 16 матчей за Шахтер, отметившись 6 голами и 6 ассистами.

Шахтер лидирует в Favbet Лиге, опережая ближайшего преследователя Зарю на 12 очков. В следующем матче Горняки 22 ноября дома примут ПФК Львов.