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Тайсон получил наказание за неприличный жест в адрес фанатов Динамо

Тайсон получил наказание за неприличный жест в адрес фанатов Динамо
13:37 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать полузащитника Шахтера Тайсона на один матч.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ принял решение дисквалифицировать полузащитника Шахтера Тайсона на один матч за неприличный жест в сторону болельщиков Динамо в поединке 14-го тура Favbet Лиги. Еще на два матча бразилец дисквалифицирован условно.

По информации Sport Arena, решение дисквалифицировать хавбека только на один матч было принято в связи с тем, что действия Тайсона были спровоцированы расистскими оскорблениями со стороны болельщиков Динамо. Также сыграло свою роль обращение Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) с просьбой отменить красную карточку.

Тайсон в матче против Динамо (1:0) получил прямую красную карточку за то, что показал средний палец фан-сектору Динамо. Бразилец эмоционально отреагировал на проявления расизма на гостевом секторе стадиона ОСК Металлист.

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Такое же наказание получил голкипер Карпат Олег Кудрик, выступающий за львовский клуб на правах аренды из Шахтера. Вратарь также показал неприличный жест в сторону трибун в матче против Мариуполя (2:2).

В нынешнем сезоне Тайсон провел 16 матчей за Шахтер, отметившись 6 голами и 6 ассистами.

Шахтер лидирует в Favbet Лиге, опережая ближайшего преследователя Зарю на 12 очков. В следующем матче Горняки 22 ноября дома примут ПФК Львов.

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