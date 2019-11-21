УАФ наказала Динамо за расизм фанатов в матче с Шахтером

Новости спорта:Киевский клуб проведет один домашний матч без зрителей.

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ наконец вынес решение по деру расизма в отношении Тайсона и Дентиньо и в матче 14-го тура УПЛ Шахтер - Динамо.

Так, за расистские выкрики в адрес футболистов "горняков" Дентиньо и Тайсона, киевляне выплатят штраф в 500 тысяч гривен, а также проведет один домашний матч без зрителей.

Напомним, болельщики Динамо начали оскорблять бразильских игроков "оранжево-черных" по расовым признакам, что не стал терпеть Тайсон. Он показал средний палец фанатам столичного клуба, запустил в них мяч, а после расплакался и отправился в подтрибунное помещение.

Впрочем, фанаты киевлян начали оправдываться, что имитировали уханье сов, а не крики обезьян. В частности, об этом заявил представитель ультраса киевского Динамо Алекскй (Декстер).