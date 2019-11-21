Караваев: У Михайличенко дисциплина и никаких телефонов

Новости спорта:В тренировках Караваев видит секрет выносливости.

Игрока правого фланга киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Караваева спросили, понимает ли он требования главного тренера команды Алексея Михайличенко.

В ответ Александр высказался и о манере игры "Динамо" Михайличенко.

"Я уже с таким видом футбола встречался, когда был в молодежной сборной Украины. То есть, были похожи тренировки, - вспомнил Александр. - Поэтому, быстро адаптировался в "Динамо".

Караваев отметил, что команда имеет длительные и интенсивные тренировки.

Думаю, в тренировках Михайличенко и заключается секрет нашей выносливости, сил, желания.

У нас и дисциплина присутствует. Никаких опозданий, телефонов не должно быть на общем собрании, обедах, ужинах. У всех есть свободное время, когда ты можешь делать все, что тебе нужно.