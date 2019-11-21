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Караваев: У Михайличенко дисциплина и никаких телефонов

Караваев: У Михайличенко дисциплина и никаких телефонов
15:46 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев

Новости спорта:В тренировках Караваев видит секрет выносливости.

Игрока правого фланга киевского "Динамо" и сборной Украины Александра Караваева спросили, понимает ли он требования главного тренера команды Алексея Михайличенко.

В ответ Александр высказался и о манере игры "Динамо" Михайличенко.

"Я уже с таким видом футбола встречался, когда был в молодежной сборной Украины. То есть, были похожи тренировки, - вспомнил Александр. - Поэтому, быстро адаптировался в "Динамо".

Караваев отметил, что команда имеет длительные и интенсивные тренировки.

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Думаю, в тренировках Михайличенко и заключается секрет нашей выносливости, сил, желания.

У нас и дисциплина присутствует. Никаких опозданий, телефонов не должно быть на общем собрании, обедах, ужинах. У всех есть свободное время, когда ты можешь делать все, что тебе нужно.

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Сборная Украины, Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев), Александр Караваев.
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