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Диего Коста перенес операцию по удалению грыжи

Диего Коста перенес операцию по удалению грыжи
16:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Диего Коста успешно перенёс операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска.

Нападающий мадридского «Атлетико» Диего Коста успешно перенёс операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска в шейном отделе. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки восстановления и возвращения на поле нападающего пока не сообщаются. Как ожидается, испанский футболист приступит к тренировкам «Атлетико» в течение трёх месяцев.

В этом сезоне Диего Коста принял участие в 11 матчах чемпионата Испании. 31-летний форвард забил два гола и отметился двумя результативными передачами. Мадридский «Атлетико» занимает третье место в Ла Лиге, набрав 24 очка в 13 турах.

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Следующий матч подопечные Диего Симеоне проведут с «Гранадой». Матч состоится в субботу, 23 ноября, на стадионе «Лос-Карменес».

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Сборная Испании, Травма, ФК Атлетико М, Диего Коста.
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