Динамо обжалует решение по делу расизма

Новости спорта:КДК оштрафовал киевлян и лишил поддержки болельщиков на один домашний матч.

Руководство киевского Динамо выступило с официальным заявлением после объявленного решения Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ оштрафовать столичный клуб на 500 тысяч гривен и лишить поддержки болельщиков на один домашний матч из-за инцидента с проявлением расизма болельщиками "бело-синих" в адрес бразильских игроков Шахтера Дентиньо и Тайсона в поединке 14-го тура чемпионата Украины.

Представители Динамо остались недовольны вердиктом КДК УАФ и пообещали обжаловать и оспорить данное решение.

"Указанное решение является ярким примером выборочного футбольного правосудия, поскольку оно было принято вопреки принципам полноты, объективности и всесторонности рассмотрения дел и в нарушение устоявшейся дисциплинарной практики органов УАФ и УЕФА.

До сих пор не закончено расследование уголовного производства по фактам событий на ОСК Металлист, что делает невозможным определение виновности или невиновности лиц - возможных нарушителей.

На наши неоднократные устные и письменные запросы в адрес команды-хозяина матча и официального телевещателя ТК Футбол 1/2 о предоставлении видео- и аудиоматериалов матча, никаких ответов не поступило. Более того, при рассмотрении дела КДК УАФ проигнорировал данную аргументацию нашего клуба и отказал в ходатайстве об истребовании доказательств, чем грубо нарушил принцип полноты рассмотрения.

Кроме того, решение о наказании в виде проведения домашнего матча без зрителей за возможные нарушения, которые могли иметь место во время выездной игры является беспрецедентным, поскольку практика отечественных и европейских дисциплинарных органов свидетельствует о применении подобных санкций исключительно по следующим выездных матчей.

Несомненно, такое неправомерное решение будет обжаловано нашим клубом в определенные регламентные сроки. Это будет сделано с единственной целью – установление истины в этом непростом деле, поскольку невозможно принять объективное решение о виновности или невиновности клуба и других лиц без полного и всестороннего расследования обстоятельств инцидента.

Еще раз подчеркиваем нашу непоколебимую позицию нулевой толерантности к любым проявлениям насилия, расизма и других проявлений нетерпимости на отечественных стадионах, подтверждаем готовность сотрудничества с правоохранительными органами и медийной сообществом", - сказано в заявлении на официальном сайте Динамо.

Стоит отметить, что КДК УАФ также не стал отменять красную карточку Тайсона за неприличный жест, дисквалифицировав его на один матч УПЛ.