Ровно через три года стартует самый жаркий чемпионат мира по футболу

Впервые за всю историю чемпионат мира по футболу пройдет осенью и зимой. Катар будет принимать мундиаль с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Площадь страны-хозяйки составляет 11,6 тысячи квадратных километра, население государства — 2,7 миллиона человек.
В финальной стадии Чемпионата Мира 2022 года примут участие 32 сборные команды. Сборная Катара, как команда страны-организатора, автоматически получила место в финальном турнире. Команды-участники будут разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Сборные, занявшие 1 и 2 места в группах, выйдут в плей-офф ЧМ-2022 по футболу.
Всего на ЧМ-2022 по футболу будет сыграно 64 матча, из них: 48-в групповом этапе, 16-в плей-офф.
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Финал Чемпионата Мира по футболу 2022 года планируется провести 18 декабря 2022 года на Национальный стадион в городе Лусаил.