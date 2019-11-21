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Четверг, 21.11.2019
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Ровно через три года стартует самый жаркий чемпионат мира по футболу

Ровно через три года стартует самый жаркий чемпионат мира по футболу
17:27 Сегодня Телеграф

Новости спорта:До старта чемпионата мира по футболу в Катаре осталось ровно 3 года.

Впервые за всю историю чемпионат мира по футболу пройдет осенью и зимой. Катар будет принимать мундиаль с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Площадь страны-хозяйки составляет 11,6 тысячи квадратных километра, население государства — 2,7 миллиона человек.

В финальной стадии Чемпионата Мира 2022 года примут участие 32 сборные команды. Сборная Катара, как команда страны-организатора, автоматически получила место в финальном турнире. Команды-участники будут разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Сборные, занявшие 1 и 2 места в группах, выйдут в плей-офф ЧМ-2022 по футболу.

Всего на ЧМ-2022 по футболу будет сыграно 64 матча, из них: 48-в групповом этапе, 16-в плей-офф.

 
 
 
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Three years to go until the 2022 World Cup begins

Публикация от Goal (@goalglobal)

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Финал Чемпионата Мира по футболу 2022 года планируется провести 18 декабря 2022 года на Национальный стадион в городе Лусаил.

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Чемпионат мира, Катар, Футбол, ЧМ-2022, Катар-2022.
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