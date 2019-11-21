Ровно через три года стартует самый жаркий чемпионат мира по футболу

Новости спорта:До старта чемпионата мира по футболу в Катаре осталось ровно 3 года.

Впервые за всю историю чемпионат мира по футболу пройдет осенью и зимой. Катар будет принимать мундиаль с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Площадь страны-хозяйки составляет 11,6 тысячи квадратных километра, население государства — 2,7 миллиона человек.

В финальной стадии Чемпионата Мира 2022 года примут участие 32 сборные команды. Сборная Катара, как команда страны-организатора, автоматически получила место в финальном турнире. Команды-участники будут разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Сборные, занявшие 1 и 2 места в группах, выйдут в плей-офф ЧМ-2022 по футболу.

Всего на ЧМ-2022 по футболу будет сыграно 64 матча, из них: 48-в групповом этапе, 16-в плей-офф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Three years to go until the 2022 World Cup begins Публикация от Goal (@goalglobal) 21 Ноя 2019 в 5:11 PST

Финал Чемпионата Мира по футболу 2022 года планируется провести 18 декабря 2022 года на Национальный стадион в городе Лусаил.