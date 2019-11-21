Моуриньо пригласил Почеттино

Новости спорта:Португальский тренер Жозе Моуриньо провел первую пресс-конференцию в качестве наставника Тоттенхэма.

Моуриньо начал свою первую встречу с журналистами, вспомнив Маурисио Почеттино, которого он в стане "шпоров" и заменил.

"В первую очередь, я думаю, что должен сказать о Маурисио Почеттино. Я хочу поздравить его с той работой, которую он сделал в этом клубе. Этот клуб всегда будет его домом", — начал Моуриньо.

"Это тренировочное поле всегда будет его тренировочное полем, он может прийти, когда захочет. Дверь всегда открыта для него, и, по моему собственному опыту, завтра для него будет другой день и он обретет счастье".

"Он снова найдет отличный клуб, и у него будет большое будущее. Он всегда будет желанным гостем".

Отметим, что ранее сообщалось об интересе к персоне Почеттино от руководства Барселоны.