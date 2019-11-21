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Еще один футболист дисквалифицирован за средний палец болельщикам

Еще один футболист дисквалифицирован за средний палец болельщикам
18:22 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Голкипер Карпат отметился некрасивым жестом после игры с Мариуполем.

Вратарь Карпат Олег Кудрик пропустит один матч и дисквалифицирован на еще две игры условно из-за красной карточки после завершения матча с Мариуполем, сообщил официальный сайт УАФ.

Напомним, Олег показал средний палец фанатам после игры. Сам голкипер утверждал, что послание предназначалось сидевшим на трибуне друзьям, однако извинился за подобное поведение.

Такое же наказание получил и полузащитник Шахтера Тайсон, который показал аналогичный жест в адрес фанатов Динамо из-за расистских оскорблений.

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Голкипер Александрии Юрий Панькив, а также полузащитник Колоса Евгений Морозко пропустят по одной игре, а также дисквалифицированы еще на матч условно из-за удалений в 14-м туре в матчах против Олимпика и Зари соответственно.

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ФК Карпаты, Чемпионат Украины, УПЛ, Олег Кудрик.
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