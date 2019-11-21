Против Павелко возбуждено пять уголовных дел

Новости спорта:Генпрокуратура подтвердила наличие пяти уголовных производств против Украинской ассоциации футбола и её президента Андрея Павелко.

Менее недели назад Верховная Рада проголосовала за создание временной следственной комиссии по поводу возможных нарушений законодательства главой УАФ Андреем Павелко. Народный депутат Анатолий Костюх, возглавляющий комиссию, обратился с соответствующим депутатским запросом в Генеральную прокуратуру Украины.

По информации сайта Комитета ВР по вопросам молодежи и спорта, первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько официально уведомил главу ВСК — на данный момент правоохранительными органами ведется пять уголовных судопроизводств по отношению к Андрею Павелко и другим должностным лицам ФФУ/УАФ.

Главным следственным управлением национальной полиции расследуется:

- возможное разворовывание выделенных из бюджета средств на сумму 270 млн грн.

- возможная растрата целевых средств, полученных ФФУ/УАФ от УЕФА в рамках программы "Хет-трик", а также маркетинговых и спонсорских выплат.

- возможное незаконное завладение бюджетными средствами со стороны ФФУ/УАФ и "ФФУ Продакшн" путем завышения цен на товары.

Детективы НАБУ ведут два дела относительно лично Андрея Павелко:

- о возможном злоупотреблении служебным положением, которое привело к закупке полей за завышенными ценами за счет государственного и местного бюджетов;

- о подаче возможно недостоверной информации при декларировании.