Левченко дал совет Цыганкову, чтобы тот не притормозил в развитии

Новости спорта:Эксперт считает, что Виктору Цыганкову пора в Европу.

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко рассказал о том, кто, по его мнению, являлся лидерами сборной Украины в отборе на Евро-2020:

«Очень хорошо себя зарекомендовала пара полузащитников Малиновский-Зинченко. Они хорошо играли вперед, чего нашей сборной уже давно не хватало, при этом ребята успевают и защите помочь. Важную роль на поле выполняет Тарас Степаненко. Радует, что на этой позиции добавил конкуренции Сергей Сидорчук, набравший свои, возможно, лучшие кондиции.

Не могу, конечно, не отметить и молодого Виталия Миколенко, выполнявшего большой объем работы. Виктор Цыганков прибавил во всех отношениях, и я бы уже с радостью увидел бы его в сильном европейском чемпионате, иначе он может притормозить в развитии».

Ранее Левченко назвал нынешнюю сборную Украины одной из лучших в истории.