Бешикташ определился с судьбой Кариуса

Новости спорта:Голкипер проводит неплохой сезон в составе "орлов".

Немецкий Вратарь английского Ливерпуля Лорис Кариус, который ныне выступает за турецкий Бешикташ на правах аренды, похоже, задержится в Турции.

По информации издания Fanatik, "орлы" намерены выкупить контракт футболиста у Ливерпуля.

Руководство турецкого гранда должно будет заплатить английскому клубу за футболиста порядка восьми миллионов евро.

В текущем сезоне немец провел за Бешикташ 10 поединков, 5 из которых, к слову, сыграл на ноль.

Напомним, еще в октябре сообщалось, что Бешикташ готов был прервать аренду Лориса Каруса.