ПСЖ намерен сохранить своего капитана

Новости спорта:Клуб хочет сохранить футболиста, несмотря на возраст.

Защитник сборной Бразилии и французского ПСЖ Тьяго Силва может продлить контракт с клубом. Об этом сообщил его агент в интервью RMC.

По словам специалиста, в январе 2020-го года парижане проведут переговоры с футболистом по новому контракту, несмотря на солидный возраст Силвы (прим. 35 лет).

Стоит отметить, что нынешнее соглашение игрока с клубом действительно до конца нынешнего сезона чемпионата Франции.

Тьяго Силва перебрался в ПСЖ в 2012 году из итальянского Милана. За данный период времени бразилец провел за парижан более 300 матчей и стал капитаном команды.

В текущем сезоне он появился на поле в 16 матчах, в которых отметился 1 желтой карточкой.