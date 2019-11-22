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ПСЖ намерен сохранить своего капитана

ПСЖ намерен сохранить своего капитана
08:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Клуб хочет сохранить футболиста, несмотря на возраст.

Защитник сборной Бразилии и французского ПСЖ Тьяго Силва может продлить контракт с клубом. Об этом сообщил его агент в интервью RMC.

По словам специалиста, в январе 2020-го года парижане проведут переговоры с футболистом по новому контракту, несмотря на солидный возраст Силвы (прим. 35 лет).

Стоит отметить, что нынешнее соглашение игрока с клубом действительно до конца нынешнего сезона чемпионата Франции.

Тьяго Силва перебрался в ПСЖ в 2012 году из итальянского Милана. За данный период времени бразилец провел за парижан более 300 матчей и стал капитаном команды.

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В текущем сезоне он появился на поле в 16 матчах, в которых отметился 1 желтой карточкой.

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ПСЖ, Футбол, Лига 1, Тьяго Силва, Новости футбола.
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