Скачать
Пятница, 22.11.2019
Встречайте, новая жена Криштиану Роналду (Фото)
Встречайте, новая жена Криштиану Роналду (Фото)
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Свитолина попробовала себя в роли телеведущей
Украина выиграла чемпионат мира по ММА
Украина выиграла чемпионат мира по ММА

Костышин рассказал о философии Колоса

Костышин рассказал о философии Колоса
09:57 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Руслан Костышин рассказал о подготовке своей команды во время паузы на международные матчи.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал о подготовке своей команды во время паузы на международные матчи. Коуч ковалевцев отметил, что во время тренировочного процесса была проведена работа над завершением атак.

«Главный акцент нашей работы в период паузы на матчи сборных — это забитые голы. Игра нам удается, нет провальных матчей, где мы бы выглядели плохо. Но мы не можем забить гол в этих матчах и это оставляет определенный неприятный осадок: как бы хорошо ты не играл, если не забивать голы, то твой максимум — это ничья», — цитирует слова Костышина официальный сайт Колоса.

«Премьер-Лига для наших ребят пока дается с трудом. С другой стороны все играют и с Зарей, и с Десной. Мы для того и выходили в УПЛ, чтобы играть такие матчи и с такими соперниками. Без этого не состоится профессиональный рост клуба».

Вернидуб: В Россию не поеду никогда

«Матч с Десной? Глобально ничего не беспокоит. Есть травмы и дисквалификации некоторых игроков, однако это футбол. В такой ситуации другие игроки получат свой шанс. Это наша философия — дать шанс каждому, кто прошел с клубом этот непростой путь. У нас не осталось ни одного игрока из прошлого сезона, который не сыграл в стартовом составе хотя бы матч. А уже в конце чемпионата будет видно, как мы выглядели командой в целом».

Колос находится на восьмом месте турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 очков после 14-ти поединков Favbet Лиги. Следующий матч команда Костышина сыграет 24 ноября против Десны.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Новости футбола, ФК Колос, Руслан Костышин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 СМИ узнали имя победителя Золотого мяча 2019
02 Ювентус согласовал трансфер российского футболиста
03 Игроки Ювентуса не дождались извинений от Роналду
04 Уайлдер: Мне нужны две секунды на бой с Ортисом
05 Украина выиграла чемпионат мира по ММА
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь