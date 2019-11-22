Костышин рассказал о философии Колоса

Новости спорта:Руслан Костышин рассказал о подготовке своей команды во время паузы на международные матчи.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин рассказал о подготовке своей команды во время паузы на международные матчи. Коуч ковалевцев отметил, что во время тренировочного процесса была проведена работа над завершением атак.

«Главный акцент нашей работы в период паузы на матчи сборных — это забитые голы. Игра нам удается, нет провальных матчей, где мы бы выглядели плохо. Но мы не можем забить гол в этих матчах и это оставляет определенный неприятный осадок: как бы хорошо ты не играл, если не забивать голы, то твой максимум — это ничья», — цитирует слова Костышина официальный сайт Колоса.

«Премьер-Лига для наших ребят пока дается с трудом. С другой стороны все играют и с Зарей, и с Десной. Мы для того и выходили в УПЛ, чтобы играть такие матчи и с такими соперниками. Без этого не состоится профессиональный рост клуба».

«Матч с Десной? Глобально ничего не беспокоит. Есть травмы и дисквалификации некоторых игроков, однако это футбол. В такой ситуации другие игроки получат свой шанс. Это наша философия — дать шанс каждому, кто прошел с клубом этот непростой путь. У нас не осталось ни одного игрока из прошлого сезона, который не сыграл в стартовом составе хотя бы матч. А уже в конце чемпионата будет видно, как мы выглядели командой в целом».

Колос находится на восьмом месте турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 14 очков после 14-ти поединков Favbet Лиги. Следующий матч команда Костышина сыграет 24 ноября против Десны.