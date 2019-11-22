"Хотелось более амбициозный клуб": Вернидуб мог остаться в УПЛ

Новости спорта:Коуч не захотел уезжать работать в Полтаву при хорошем предложении из Беларуси.

Главный тренер солигорского Шахтера Юрий Вернидуб рассказал о причинах перехода в белорусский клуб, хотя им интересовалась Ворскла. По его словам, в Беларуси он увидел большие амбиции, нежели в клубе УПЛ.

«Предложение возглавить Шахтер поступило напрямую от руководителя клуба — генерального директора Беларуськалия Ивана Головатого. Задача — завоевать золото, на что Иван Иванович нацеливает команду далеко не первый год», — цитирует Вернидуба Pressball.by.

«Интересовалась ли мной Ворскла? Да, и не только она. Почему не согласился? Захотелось поработать с более зрелой и амбициозной командой. У нее давно есть конкретные задачи и условия для их выполнения, но все время не хватает пресловутого чуть-чуть».

Ворскла уволила главного тренера команды Виталия Косовского. Вместо него в полтавский клуб был приглашен Юрий Максимов.

Вернидуб был главным тренером Зари с осени 2011 года. В конце мая 2019 года он покинул луганский клуб, а его место занял Виктор Скрипник.

Ворскла идет на последнем месте в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 8 очков в 14 матчах. Шахтер Солигорск занимает третью строчку чемпионата Беларуси за два тура до конца турнира.