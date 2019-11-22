Итальянский клуб отчислил голкипера из-за секс-скандала

Новости спорта:Маттео Волтолини отстранен на неделю от тренировок клуба из-за секс-скандала.

Вратарь итальянской Реджаны Маттео Волтолини отстранен на неделю от тренировок клуба из-за секс-скандала, в который он влип.

По информации Mundo Deportivo, Волтолини 17 ноября поехал отдохнуть в ночной клуб. Там он изрядно напился и познакомился с девушкой.

В туалете заведения спортсмен и девушка занялись сексом. Половой акт был записан на камеру в туалете и попал в интернет.

Руководство клуба, который, к слову, выступает в Серии С, пока никак не прокомментировалИ данный инцидент. Реджана занимает 3-е место в Серии С и отстает от первой Виченцы на три пункта.